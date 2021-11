Joao Pedro in nazionale già da gennaio? Le ultime

Joao Pedro potrebbe già aggregarsi al gruppo della nazionale da gennaio: le ultime novità sul capitano del Cagliari

L’operazione che porterebbe Joao Pedro in nazionale potrebbe concretizzarsi già a partire dal mese di gennaio. Il capitano del Cagliari, infatti, ha già la cittadinanza dal 2017 e ha sposato la palermitana Alessandra, avendo conseguentemente anche due figli.

L’unico vero ostacolo – come sottolinea l’edizione odierna del Corriere della Sera – potrebbe essere la partecipazione dell’attaccante al Sudamericano Under 17 con il Brasile. La Fifa, tuttavia, non dovrebbe avere problemi a concedere il nulla osta alla Figc. L’idea lanciata dal ds Stefano Capozucca, dunque, sta già prendendo forma.