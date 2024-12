Cagliari Inter 0-3, Bastoni apre e Calhanoglu chiude la partita: Inzaghi allunga sulla Lazio

Cagliari Inter, succede tutto nel secondo tempo ed i nerazzurri portano a casa altri tre punti utili per la lotta Scudetto

È da poco terminata la partita tra Cagliari e Inter in terra sarda, con i nerazzurri che si sono imposti con un netto 0-3. È successo tutto nel primo tempo: prima il colpo di Bastoni, poi la rete di Lautaro ed infine il rigore di Calhanoglu.

Tre punti importanti per la squadra di Inzaghi in ottica lotta Scudetto poiché si porta a +6 sulla Lazio ed a pari punti con l’Atalanta. Le due squadre che tra poco scenderanno in campo sul prato dell’Olimpico.