Cagliari Genoa: Fares da sogno, segna una doppietta all’esordio

Esordio da sogno per Fares con la maglia del Genoa, che ha segnato una doppietta di testa rimontando il Cagliari

Il Cagliari stavolta la rimonta la subisce. Dopo quella inflitta allo Spezia i rossoblù subiscono nella terza giornata di campionato la rimonta del Genoa. Grande protagonista il nuovo arrivato al Grifone rossoblu: Mohamed Fares.

L’algerino ha festaggiato l’esordio con la nuova maglia con una doppietta. Due gol di testa decisivi per completare la rimonta iniziata da Mattia Destro. Il difensore non segnava dal 26 maggio 2019 contro il Milan. Il modo migliore per presentarsi ai suoi nuovi tifosi.