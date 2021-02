Cagliari, definite tre operazioni in uscita: i dettagli

Calciomercato Cagliari: il club sardo ha definito tre operazioni in uscita in questo ultimo giorno di trattative. I dettagli

Il Cagliari, prossimo avversario della Lazio in campionato, ha definito tre operazioni in uscita in questo ultimo giorno di mercato. Ecco i dettagli.

Marko Pajac, esterno croato classe 1993, lascia definitivamente il Cagliari per partire alla volta del Brescia del ex presidente rossoblù Massimo Cellino.

Cristian Oliva è partito invece in alla volta della Spagna, pronto a iniziare una nuova avventura in prestito al Valencia. La partita di ieri contro il Sassuolo, giocata da titolare, è stata quindi una sorta di arrivederci.

Il centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara è un nuovo giocatore dell’Ascoli di Andrea Sottil. Il giocatore, con la formula del prestito fino al termine del campionato, si trasferisce nella squadra marchigiana e contribuirà a rinforzare il centrocampo. Ritroverà il suo compagno rossoblù Simone Pinna