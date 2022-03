Cagliari, un nuovo caso di Covid nel club rossoblu

Un nuovo caso di Covid-19 per il Cagliari. A comunicarlo è stata la stessa società rossoblu: tutti i dettagli

Un nuovo caso di Covid-19 per il Cagliari. A comunicarlo è stata la stessa società rossoblu, attraverso il proprio sito ufficiale. Si tratta di Marin.

«Il Cagliari Calcio comunica che Razvan Marin, in seguito ai test sanitari effettuati in ritiro con la propria Nazionale, è risultato positivo al Covid-19.Il calciatore è stato prontamente isolato; il Club resta in contatto con le autorità sanitarie competenti».