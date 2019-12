Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, ripensa ancora alla sconfitta contro la Lazio

Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, non riesce a mandare giù la sconfitta contro la Lazio. Ecco le parole del metronomo emiliano come riportate da Radiosei:

«Vorrei rigiocare la partita contro la Lazio, però non cambierei nulla della nostra prestazione. Creare quattro o cinque palle gol nitide contro una squadra in forma come quella biancoceleste era difficile, e solo il Cagliari l’ha fatto».