Cagliari, Bonato si fa sentire con l'AIA dopo la partita con la Lazio: ecco cosa gli ha detto

Cagliari, il direttore sportivo chiama l’AIA dopo la sconfitta contro la Lazio e la doppia espulsione in pochi secondi: ecco cosa si sono detti

Al Cagliari non è ancora passata la rabbia per la direzione di Ayroldi contro la Lazio, in particolare i due rossi a Mina ed Adopo in pochi secondi. Come riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo dei sardi, Bonato, avrebbe chiamato l’AIA per lamentarsi.

Ufficiosamente, prosegue il quotidiano, ci sarebbe stato un certo imbarazzo per la direzione di Ayroldi, ma allo stesso tempo hanno apprezzato i toni pacati del dirigente rossoblù davanti ai microfoni dopo la partita.