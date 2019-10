Cafù, la polizia indaga sull’ex giallorosso: i motivi

Il brasiliano ha subito respinto le accuse mosse dalla polizia di San Paolo

Ha dell’incredibile quanto emerso in queste ore in Brasile. L’ex giallorosso Cafù infatti sarebbe indagato dalla polizia di San Paolo per un presunto legame con il gruppo terroristico ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC).

Stando a quanto riportato dal quotidiano Veja i sospetti sarebbero nati da da alcune acquisizioni da parte del PCC di terreni di proprietà del brasiliano ad Alphaville. L’ex terzino ha subito smentito le accuse: «Non esiste alcuna storia di vendita di terreni. Queste voci sono del tutto false, anche perché non possiedo alcun terreno ad Alphaville».