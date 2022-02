Cabral Lazio, quando scatterà il possibile obbligo di riscatto? I dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In Portogallo si interrogano su quando potrebbe scattare l’obbligo di riscatto della Lazio per Jovane Cabral

Jovane Cabral è stato il primo e ultimo acquisto del mercato invernale della Lazio. L’esterno si è trasferito nella capitale con la formula del prestito oneroso (circa un milione) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

In Portogallo – tuttavia – sottolineano come il diritto di riscatto si possa trasformare in obbligo dopo dieci gare. A Bola riporta che non bastano le 10 presenze, infatti, perché il calciatore deve giocare anche almeno 45 minuti a partita in queste dieci gare. Una formula un po’ complessa, ma non irrealizzabile.