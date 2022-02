Cabral, con la Fiorentina può già arrivare il debutto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cabral sta attirando su di sé tante attenzioni. E per lui già sabato contro la Fiorentina potrebbe arrivare il debutto

Le parole sui social dimostrano solo una cosa: Cabral vuole fin da subito dimostrare il suo valore, dando un mano ai suoi nuovi compagni di squadra. E questo potrebbe succedere già sabato a Firenze.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, il 23enne è un esterno d’attacco ed è in quel ruolo che potrebbe dare il suo contributo. Una risorsa in più in quella zona del campo, che potrebbe consentire a Felipe Anderson di diventare la prima alternativa a Immobile. Il brasiliano è già impiepgato da Sarri nel ruolo di falso nueve.