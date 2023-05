Buffon sulla Juve: «Difficile poter giudicare la stagione, e Allegri ha avuto...»

Buffon, l’ex portiere bianconero ha parlato della stagione della Juventus in piena lotta Champions soffermandosi su Allegri

In occasione della Milano Football Week, ha parlato Gianluigi Buffon il quale esprime il suo parere sulla stagione della Juventus rilasciando queste parole

PAROLE – Ha avuto qualche problema in quanto a defezioni, all’inizio anche il mister poteva contare su Pogba, su Chiesa: si è ritrovato con l’assenza di questi due-tre giocatori che sono dei punti cardine, dei punti di riferimento. Hanno in dote la giocata che ti può far vincere qualsiasi gara. Poi si è aggiunto il problema della penalizzazione in corso, prima data e poi tolta: adesso non si sa, sono situazioni che creano instabilità e incertezza, la stagione della Juve è ingiudicabile, Allegri ha fatto fronte a delle avversità che non avrebbe mai immaginato. Se dovessero vincere l’Europa League e andare in Champions sarebbe una stagione buona anche in virtù di quello che hanno dovuto affrontare