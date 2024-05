Buccioni a LSC: «Quel 12 maggio fu una giornata indimenticabile. Vi spiego il perché». Le parole del presidente della Polisportiva Lazio

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Antonio Buccioni ha ricordato il primo scudetto della Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Oggi è un 50enario, è passato mezzo secolo dalla pagina indiscutibilmente più bella, lirica e struggente della storia della Lazio. Io c’ero, celebro i miei 17 anni di allora, più i 50 di adesso. Fu tutto molto bello. Certo, avremmo voluto che ci fossero tanti amici che non sono presenti, ma ci guardano dal cielo. Ricordo la giornata, non ho mezzi termini, se mi chiedessero il giorno più bello della vita direi proprio quel 12 maggio per una serie di fattori generali e soggettivi. Ci furono quelle retrocessioni, poi un ciclo meraviglioso, che non durò moltissimo. Una favola che cominciò nel 1971 e sul piano sportivo si conclude nel giugno del 1976. Cinque anni con promozione, scudetto scippato, uno straconquistato, avvisaglie di un destino ingiusto che si stava per abbattere, la salvezza come dono finale terreno di un personaggio per il quale non ci sono aggettivi, cioè Tommaso. Sempre viva la Lazio».