Bucciantini: «In casa Lazio la situazione è tragicomica! Sarri andrebbe abbracciato»

Marco Bucciantini ha parlato in esclusiva di diversi temi caldi per i colleghi di MilanNews24. Il noto giornalista italiano ha fotografato la situazione in casa Lazio tra le rimostranze di Maurizio Sarri ed un calciomercato deficitario. Le sue parole:

Per quanto riguarda il clima in casa Lazio, cosa ne pensi della situazione che si sta trovando ad affrontare Sarri?

«Sarri secondo me andrebbe abbracciato. Inizialmente ha provato a polemizzare ma poi l’ha buttata sullo scherzo dicendo che la situazione poteva essere anche peggiore se avessero venduto dei calciatori e puntualmente la società questo sta facendo. Dal punto di vista tattico Sarri deve abiurare molto rispetto al suo credo perchè sta praticamente allenando la squadra di Baroni. Senza mercato non ha potuto riconvertirla, lui non fa il calcio dell’attuale tecnico del Torino, ne fa un altro.

Gli posso augurare il meglio ma sono tempi difficili e sicuramente, se questo mercato non avrà una svolta positiva, il clima negativo si accentuerà rendendo ancora più difficile lavorare e di conseguenza sognare in grande. Sarri contro il Como ha messo dentro due giocatori che allenava da 10 giorni, se ripensiamo alla sua esperienza a Napoli c’erano nuovi acquisti che videro il campo addirittura dopo 6 mesi. L’attaccante ha ammesso di non conoscerlo. Situazione tragicomica».

