Hanno Detto
Bucci: «In Italia abbiamo tanti portieri giovani e promettenti, Provedel sta facendo degli ottimi campionati»
Luca Bucci, preparatore dei portieri del Cagliari, ha rilasciato delle dichiarazioni sugli estremi difensori italiani e su Ivan Provedel: le sue parole
Luca Bucci ha concesso una lunga intervista per Scommesse.io nel corso della quale ha parlato del movimento calcistico del nostro paese. Il preparatore dei portieri del Cagliari, tra i vari temi trattati, ha citato Ivan Provedel della Lazio tra i migliori interpreti del suo ruolo. Le sue parole:
«Io credo che ci siano portieri giovani ed emergenti: Carnesecchi, Caprile. E ce ne sono anche altri che stanno facendo ottimi campionati, come Provedel. Insomma, portieri validi ci sono. È chiaro che il ruolo del portiere è un po’ come camminare sul filo del rasoio: basta poco per essere additati come colpevoli di una sconfitta. Quando c’è un errore ci si accorge subito del portiere; quando invece non sbaglia e magari fa anche bene, sembra “tutto normale”, perché è lì apposta. In parte è così, ma non è così scontato.
Io credo che ci siano portieri validi anche in Serie B e tanti giovani che stanno giocando, oltre a quelli delle giovanili. Il movimento dei portieri in Italia esiste ed è sempre di ottimo livello. Poi è vero: a volte si va a cercare all’estero, perché all’estero magari si trovano opportunità economiche migliori e alcune società fanno quella scelta. Ma io penso che in Italia ci siano portieri validi».
