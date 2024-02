Torino Lazio, Giordano esalta Gila: «Difensore fortissimo»

Torino-Lazio, Bruno Giordano ha analizzato la vittoria dei biancocelesti contro i granata esaltando la prestazione di Mario Gila

Ospite a Radiosei, Bruno Giordano ha parlato così della vittoria della Lazio sul campo del Torino esaltando Mario Gila:

PAROLE – «Per me Gila è stato il migliore in campo insieme in senso assoluto insieme a Guendouzi. Sta confermando di essere non un giocatore forte, ma forte, forte, forte. Nel duello con Zapata, non è andato via una volta, tranne l’ultima occasione che gli ha rubato il tempo. Sta facendo delle prestazioni incredibili. Credo che sia un punto guadagnato, potevano essere due pareggi contro Bologna e Torino, sarebbero stati due punti: la sconfitta ci ha fatto male, ma poi ieri è arrivata la vittoria. Era meglio vincere contro il Bologna e perdere contro il Torino, ma non si può avere tutto».