Giordano: «Derby bello a parte il finale, su Ibanez e Zaccagni...»

Bruno Giordano, ex attaccante della Lazio, ha commentato il derby vinto dai biancocelesti contro la Roma: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato così di Lazio-Roma:

DERBY – «Il derby mi è piaciuto perché ha avuto le caratteristiche giuste, tranne il finale. Sono anni che dico che sulle panchine c’è troppa gente e quello che è successo alla fine non mi è piaciuto. Ci dovrebbero essere calciatori, allenatore, staff medico e allenatore in seconda. Adesso è una corrida. La Roma poi fin dalle prime battute ha questo vizio di esagerare nelle proteste, è una loro strategia ma inizia a diventare insopportabile. Sono contento per i tre punti e per il secondo posto raggiunto prima della sosta».

IBANEZ – «Per quanto riguarda Ibanez se avesse giocato ai miei tempi, difficile che un allenatore lo avrebbe rimesso in campo in un derby. Già al derby di andata dimostra provando a dribblare Pedro di non capire molto».

ZACCAGNI – «Il gol di Zaccagni è stato bellissimo per tecnica, rapidità, lucidità, precisione. Lui è stato molto freddo, ha guardato il portiere e aveva solo dieci centimetri di spazio per infilare il pallone e lo ha fatto. Forse adesso non si rende conto di cosa abbia fatto e se ne accorgerà negli anni».