Bruno Costa: «Siamo stati superiori alla Lazio e abbiamo meritato di vincere»

Bruno Costa, centrocampista del Porto, ha parlato al sito ufficiale del club portoghese dopo il match contro la Lazio.

«Mi sono sentito in una squadra fortissima nelle due partite giocate contro la Lazio. Penso che in questa partita avremmo meritato di vincere, abbiamo avuto occasioni per aumentare il risultato all’inizio del secondo tempo, ma nel complesso abbiamo giocato due buone partite. Quel taglio è stato un esempio della forza e dell’unità del gruppo, descrive bene qual è la nostra squadra. La Lazio è partita molto forte in entrambe le partite, ma nel corso di queste siamo riusciti a essere superiori e quella costanza è stata importante. Abbiamo dimostrato la nostra qualità. Affrontiamo ogni partita per vincere e stiamo già pensando alla prossima, poi vedremo. Il supporto dei tifosi è sempre molto importante, sono il 12° giocatore della nostra squadra ed è bello vedere il supporto che ci danno, qui e ovunque. Mi sentivo davvero bene, sono un po’ morto, ma nel complesso mi sentivo bene».