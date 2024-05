Brugge Fiorentina 1-1: Italiano bissa la finale di Conference dello scorso anno

Brugge-Fiorentina 1-1: Vincenzo Italiano vola in finale dopo la vittoria per 3-2 della gara di andata. Il resoconto del match

Grande impresa della Fiorentina che, dopo il 3-2 della gara di andata, pareggia 1-1 in casa del Brugge e vola per la seconda volta consecutiva in finale di Conference League dopo quella persa lo scorso anno contro il West Ham.

A decidere la qualificazione una rete di Beltran su rigore a 5 minuti dalla fine. Anche la Lazio resta interessata all’esito della competizione: una vittoria di Milenkovic e compagni aprirebbe nuovi scenari nella corsa all’Europa.