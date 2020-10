Bruges Lazio, le probabili formazioni: Lazio in emergenza

Bruges Lazio, le probabili formazioni.

La Lazio scende in campo contro il Bruges per la seconda giornata di Champions League 2020-21. Un match che sarà caratterizzato dalle tante assenze dovute al rischio di positività al Covid-19 per molti dei titolari. Ecco le probabili formazioni.

UEFA Champions League 2020-2021

CLUB BRUGES-LAZIO – Girone F – 2ª giornata

Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 21:00

Jan Breydel Stadion – Bruges

Probabili formazioni:

CLUB BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Kossounou, Deli, Sobol; Vanaken, Rits, Vormer; De Ketelaere, Dennis, Diatta. All.: Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.