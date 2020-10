Bruges-Lazio, Clement vs Inzaghi: due tecnici con la stessa storia

I tecnici di Lazio e Bruges hanno una carriera simile e diversi punti in comune.

Percorsi identici, panchine diverse. Simone Inzaghi e Philippe Clement: avversari in Champions League con due storie simili. Giocatori prima, tecnici poi di Lazio e Bruges. Dieci anni con gli scarpini ai piedi nei rispettivi club. Avventure cominciate e finite in contemporanea dal 1999 al 2009: Inzaghi, arrivato dal Piacenza, per rinforzare l’attacco dei futuri Campioni d’Italia. Clement, prelevato dal Coventry City, per guidare la difesa del Bruges. Poi la carriera da allenatori.

Dalle giovanili alla Primavera fino alla prima squadra: l’escalation di Inzaghi, che vanta tre trofei (una Coppa Italia e due Supercoppe). Un’intuizione lungimirante del presidente Claudio Lotito. Gavetta nelle giovanili del Bruges e due esperienze al Waasland e Genk, preludio al ritorno nei “Blauw en Zwart” per Clement, che lo scorso anno ha vinto la Jupiler Pro League. Strade speculari che questa sera si incroceranno allo stadio Jan Breydel. In palio ci sono tre punti e il primato nel Gruppo F. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.