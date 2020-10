Bruges, denunciati 25 tifosi: violato divieto assembramento per incitare squadra

25 denunciati tra i tifosi del Club Brugge nella giornata di ieri.

A poche ore dal match contro la Lazio una cinquantina di tifosi si sono radunati in prossimità della sede del Club Brugge per incitare i giocatori prima della sfida di Champions contro la Lazio. Fumogeni e petardi, oltre a diversi cori. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i residenti di zona avrebbero chiamato la polizia, il risultato è stata la denuncia di 25 sostenitori della squadra ieri padrona di casa per violazione del divieto di assembramento derivante dall’emergenza Covid-19 e per l’utilizzo di materiale pirotecnico nonostante il divieto di utilizzo dello stesso nelle vicinanze di impianti sportivi.