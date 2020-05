Serie A, Brocchi: «Occasione per trainare la rincorsa alla quotidianità»

L’ex giocatore della Lazio ed attuale allenatore del Monza ha spiegato il perché la Serie A debba ripartire

Christian Brocchi è stato l’artefice della cavalcata del Monza in Lega Pro, peccato che il Coronavirus abbia bloccato, momentaneamente, la promozione certa della sua squadra in Serie B. L’ex giocatore per anni è stato ai massimi vertici della Serie A e sa perfettamente che ambiente sia.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex Lazio ha spiegato perchè secondo lui il campionato debba ripartire: «Il massimo torneo italiano è un fattore economico per tutta l’Italia. Chi attacca questo mondo si dimentica che è la terza industria del paese, e genera tantissimi posti di lavoro, oltre a emozionare e unire la gente, che è qualcosa di unico. La Serie A potrebbe essere un’occasione per trainare la rincorsa alla quotidianità di tante persone, un segnale per dire che bisogna andare avanti, tutti insieme».