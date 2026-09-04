Brocchi difende il mercato della Lazio: «Non è una rosa scarsa, può puntare all’Europa»

Christian Brocchi, ex centrocampista di Lazio e Milan, ha analizzato e dato il suo giudizio sul mercato fatto dai biancocelesti: le sue parole

Il mercato della Lazio e il momento vissuto dalla squadra di Gennaro Gattuso sono stati al centro dell’analisi di Christian Brocchi. L’ex centrocampista biancoceleste, intervenuto ai microfoni di SitiScommesse, ha espresso il proprio giudizio sulle operazioni estive della società guidata dal presidente Claudio Lotito, soffermandosi anche sul rapporto complicato tra il club e una parte della tifoseria.

Secondo Brocchi, la campagna acquisti della Lazio deve essere letta considerando prima di tutto le cessioni effettuate dalla società. La dirigenza ha infatti dovuto operare con attenzione sul fronte economico, prima di completare alcuni innesti funzionali alle idee tattiche di Gattuso. Le sue parole:

La Lazio ha prima ceduto per rientrare nei parametri sul costo del lavoro, con Gila al Milan e Provedel all’Inter, e solo dopo è andata a comprare. Ha fatto un mercato di necessità e virtù: cerca di inserire giocatori che possano aiutare il lavoro di Gattuso e che abbiano le caratteristiche giuste per far girare la squadra».

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Brocchi promuove la rosa di Gattuso

Nonostante le partenze importanti e le difficoltà affrontate durante la sessione estiva, Brocchi ha espresso un giudizio positivo sull’organico costruito dalla Lazio. L’ex biancoceleste ritiene infatti che la squadra abbia ancora le qualità necessarie per competere per un obiettivo europeo. Le sue parole:

«Secondo me non è una rosa scarsa, anzi: è una buonissima squadra, che potrà ambire comunque a un posto europeo, magari meno nobile. Tifosi? L’ambiente laziale è meraviglioso. Quel popolo ti spinge, ti carica e ti dà qualcosa di veramente importante. Tant’è vero che in trasferta, quando c’è la sua gente, anche i giocatori riescono a dare di più. In casa lo si è visto nella passata stagione, nella partita contro il Milan: il popolo biancoceleste ha inciso in maniera forte.

Logicamente è una situazione molto difficile, ma allo stesso tempo ti permette di mettere qualcosa in più in campo, perché la speranza del giocatore è che i risultati portati a casa possano cambiare le cose, magari con la gente allo stadio, anche se così non sarà».

Parole che fotografano un momento particolare in casa Lazio, tra ambizioni sportive, nuovo corso tecnico e il tentativo di ritrovare entusiasmo intorno alla squadra.

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