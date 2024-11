Briga: «Cantare allo stadio? L’ho fatto per noi laziali. Io sono nato laziale e la mia vita è questa»

Le parole del cantautore Briga sul suo tifo per la Lazio e la sua esperienza allo Stadio. Ecco cosa ha detto

Mattia Briga è uno dei volti dello spettacolo più vicini al mondo Lazio. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha raccontato il suo passato e l’amore per la sua squadra capitolina. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE– «Cantare allo stadio? L’ho fatto per noi laziali, è una situazione che mi ha messo un po’ d’ansia. Sentivo la pressione di dover dare il 100.000%. La mia lazialità non nasce, la mia lazialità è. Tramandata, insita dentro di me. Io sono nato laziale e la mia vita è questa. Dedica a mio padre? Era il mio modo di dimostrare amore. Lo stadio con papà quando ero piccolo uno dei ricordi più belli che ho. Parcheggiavamo vicino al teatro olimpico, lui prendeva il borghetti e io la coca-cola, ricordo i gol allo stadio di una Lazio fortissima con tutta la curva in fermento, in mezzo ai fumogeni. A me piace stare in mezzo al popolo, senza sarei perso. Non vado a Ponte Milvio perché ci devo andare, ma perché lì sto bene. La partita per me inizia lì »