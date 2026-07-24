Contatti con la Fiorentina per Brescianini e Fabbian! Sullo sfondo resta l’idea Tavares

Brescianini e Fabbiani per la mediana! La Lazio ha avviato i dialoghi con il club viola: uno dei due giocatori può arrivare nella Capitale

La Lazio si muove alla ricerca di un nuovo centrocampista e guarda con particolare attenzione in casa Fiorentina. Secondo quanto segnalato dalle news calciomercarto Lazio di Alfredo Pedullà, la società biancoceleste avrebbe avviato un dialogo con il club viola per valutare due possibili opportunità: Marco Brescianini e Giovanni Fabbian. Entrambi i giocatori erano già stati seguiti in passato e sarebbero tornati ora tra i profili presi in considerazione dalla dirigenza capitolina.

L’operazione potrebbe essere impostata attraverso la formula del prestito, soluzione che consentirebbe alla Lazio di aggiungere un elemento di qualità al reparto senza sostenere immediatamente un investimento particolarmente oneroso.

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Dialoghi con la Fiorentina per Brescianini

Uno dei nomi presenti sul tavolo è quello di Marco Brescianini, centrocampista dotato di struttura fisica, capacità d’inserimento e una discreta confidenza conil gol. Il suo profilo potrebbe offrire nuove soluzioni alla mediana della Lazio, aumentando le alternative a disposizione dello staff tecnico.

L’interesse biancoceleste non sarebbe recente, perché il giocatore era già stato monitorato in precedenza. La novità è rappresentata dall’apertura di un confronto diretto con la Fiorentina, passaggio che potrebbe permettere alla società capitolina di capire se esistano margini per un trasferimento temporaneo.

Calciomercato Lazio, anche Fabbian è una soluzione concreta

L’altra candidatura è quella di Giovanni Fabbian: le sue caratteristiche potrebbero risultare utili per aggiungere dinamismo, fisicità e presenza negli ultimi metri.

Anche Fabbian non sarebbe considerato totalmente incedibile dalla società viola. La Lazio sta quindi valutando quale delle due opportunità possa risultare più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico. Molto dipenderà dalle condizioni proposte dalla Fiorentina e dallo spazio che i due giocatori potrebbero trovare nel progetto biancoceleste.

Calciomercato Lazio, possibile operazione con la formula del prestito

L’ipotesi prevede che uno tra Brescianini e Fabbian possa arrivare nella Capitale in prestito. Questa formula permetterebbe alla Lazio di rinforzare il centrocampo mantenendo sotto controllo i costi dell’operazione. I dialoghi sono stati avviati, ma serviranno ulteriori contatti per verificare la disponibilità della Fiorentina e individuare l’eventuale struttura dell’accordo. La pista va dunque seguita con attenzione, senza considerare già definito il trasferimento di uno dei centrocampisti.

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Sullo sfondo resta il discorso Nuno Tavares

Nei colloqui tra le due società sarebbe stato soltanto sfiorato anche il tema relativo a Nuno Tavares. La Fiorentina aveva già effettuato un sondaggio per l’esterno portoghese, ma non risultano per ora sviluppi concreti o un collegamento diretto con le operazioni riguardanti Brescianini e Fabbian.

La priorità della Lazio resta l’inserimento di un centrocampista. I contatti con la società viola possono aprire una strada interessante, ma la dirigenza dovrà decidere su quale profilo affondare il colpo. Le candidature di Brescianini e Fabbian sono entrambe vive: uno dei due potrebbe presto diventare il vero obiettivo per la mediana biancoceleste.