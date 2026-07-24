Lazio, Comert si allontana: il Torino accelera e prova a chiudere l’affare

Eray Comert è uno dei nomi nella lista del direttore sportivo Angelo Fabiani per rinforzare la difesa della Lazio, ma il Torino ora è in pole

Calciomercato Lazio: la corsa della Lazio a Eray Comert si complica. Il difensore svizzero, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Valencia, è uno dei profili valutati dalla dirigenza biancoceleste per rinforzare il reparto arretrato. Nelle ultime ore, tuttavia, il Torino avrebbe compiuto un importante passo in avanti nella trattativa.

Il club granata sta lavorando direttamente con l’agente del classe ’98 per raggiungere nel minor tempo possibile un accordo sulle condizioni economiche del contratto. La possibilità di ingaggiare il giocatore a parametro zero ha attirato l’attenzione di diverse società, ma al momento il Torino sembra aver conquistato una posizione di vantaggio.

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Calciomercato Lazio, il Torino accelera per Comert

Secondo quanto segnalato sui social dal giornalista Giacomo Morandin, il Torino avrebbe effettuato lo scatto decisivo nella corsa a Comert. I granata vogliono aggiungere alla propria rosa un difensore esperto, abituato a confrontarsi con campionati di alto livello e disponibile senza dover trattare il costo del cartellino.

I contatti con l’entourage del calciatore sarebbero finalizzati a trovare l’intesa economica necessaria per definire l’operazione. La rapidità con cui il club piemontese si sta muovendo rischia di ridurre sensibilmente i margini d’intervento della Lazio.

Serve un tentativo concreto per Comert

La società biancoceleste aveva inserito Eray Comert nella lista delle possibili occasioni per la difesa. La sua condizione di svincolato renderebbe l’affare interessante soprattutto per una squadra obbligata a operare con particolare attenzione ai costi.

La Lazio, però, non avrebbe ancora affondato il colpo. Per rientrare realmente nella trattativa sarebbe necessario un tentativo concreto e immediato, accompagnato da una proposta capace di convincere il giocatore a non accettare l’eventuale offerta del Torino.

La strada appare quindi in salita. Ogni ulteriore attesa potrebbe permettere ai granata di chiudere definitivamente l’accordo, togliendo alla dirigenza capitolina una delle possibili soluzioni valutate per completare il reparto arretrato.

Fabiani chiamato a decidere su Comert

Il direttore sportivo Angelo Fabiani dovrà stabilire rapidamente se rilanciare o abbandonare la pista. La Lazio continua a monitorare diverse opportunità per la difesa, ma quella legata a Comert potrebbe sfumare in tempi brevi.

Il Torino è ora in pole position e sta cercando di trasformare il vantaggio acquisito in un accordo definitivo. Soltanto un serio inserimento dei biancocelesti potrebbe cambiare nuovamente lo scenario e riaprire una corsa che, al momento, vede i granata nettamente avanti.