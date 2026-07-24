Fabiani prepara due cessioni: Ratkov verso la Germania, Dia piace in Francia

Petar Ratkov e Boulaye Dia in uscita! Il club biancoceleste dovrà finanziare le operazioni in entrata attraverso le partenze, il d.s. ci prova

Il mercato della Lazio passerà inevitabilmente dalle cessioni. La società biancoceleste dovrà infatti operare rispettando il principio del saldo zero, condizione che obbligherà la dirigenza a reperire risorse prima di poter intervenire in maniera significativa sugli acquisti.

Il direttore sportivo Angelo Fabiani sta lavorando all’interno di questi vincoli, valutando le possibili uscite e cercando acquirenti per alcuni elementi che potrebbero non rientrare più nel progetto tecnico. I primi nomi indicati per lasciare la Capitale sarebbero quelli di Petar Ratkov e Boulaye Dia, entrambi seguiti da società straniere.

La loro eventuale cessione permetterebbe alla Lazio di alleggerire la rosa e, soprattutto, di ottenere il margine economico necessario per consegnare nuovi rinforzi all’allenatore.

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Ratkov può partire dopo sei mesi

La prima situazione sulla quale si sta concentrando Fabiani è quella relativa a Petar Ratkov. L’attaccante non è riuscito a incidere come sperato durante i suoi primi sei mesi con la maglia della Lazio, faticando a ritagliarsi un ruolo importante all’interno della squadra.

La società sarebbe quindi pronta a prendere in considerazione una sua partenza durante la sessione estiva. Il centravanti conserva estimatori soprattutto in Germania, dove diversi club avrebbero iniziato a raccogliere informazioni sulla sua situazione.

Tra le squadre maggiormente interessate a Ratkov ci sarebbe il Wolfsburg. Il club tedesco rappresenta, al momento, una delle possibili destinazioni per il giocatore, anche se servirà trovare un’intesa sulla formula e sulle condizioni economiche dell’operazione.

Anche Dia verso la cessione

Non sarebbe soltanto Ratkov a trovarsi sulla lista delle possibili partenze. Anche Boulaye Dia sembra infatti destinato a lasciare la Capitale dopo un’esperienza caratterizzata da un rendimento non sempre continuo.

L’attaccante continua comunque ad avere mercato, soprattutto in Francia. Alcune società starebbero valutando il suo profilo e potrebbero presto trasformare il semplice interesse in contatti più concreti con la dirigenza biancoceleste. Le principali pretendenti per Dia sarebbero il Lens e il Reims, due club che avrebbero manifestato un notevole interesse nei confronti del centravanti.

Per la Lazio, la cessione dell’attaccante potrebbe diventare una delle operazioni decisive dell’estate. Fabiani dovrà però trovare una soluzione economicamente vantaggiosa, evitando di indebolire il reparto senza avere già individuato un sostituto adeguato.

La strategia biancoceleste è dunque chiara: prima vendere, poi acquistare. Le situazioni di Ratkov e Dia saranno centrali per comprendere quali margini avrà la Lazio per intervenire sul mercato e rimodellare la squadra.