Tegola Bordon: operazione al piede e lungo stop per il giovane della Lazio

Il classe 2005 Felipe Bordon si è infortunato durante un allenamento: al suo posto è stato aggregato alla prima squadra il fratello Ricardo

Lazio news: brutta notizia per Filipe Bordon, costretto a interrompere la preparazione estiva svolta con la prima squadra della Lazio. Il giovane difensore centrale ha riportato una frattura al metatarso durante un allenamento ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe 2005 dovrà rimanere lontano dal terreno di gioco per circa 40 giorni. Un problema particolarmente sfortunato, arrivato proprio mentre il giocatore stava lavorando agli ordini di Gennaro Gattuso e attendeva indicazioni definitive sul proprio futuro.

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Infortunio Bordon, operazione riuscita al piede

L’infortunio ha obbligato Filipe Bordon a fermarsi nel pieno della preparazione atletica. La frattura al metatarso ha reso necessario l’intervento chirurgico, effettuato nella giornata di ieri presso la struttura romana.

Il difensore inizierà ora il percorso riabilitativo, con l’obiettivo di recuperare completamente e tornare gradualmente a disposizione. I tempi stimati sono di circa 40 giorni, anche se la data precisa del rientro dipenderà dalle risposte fornite durante le diverse fasi del recupero.

Bordon, aggregato il fratello Ricardo

Al posto del centrale classe 2005 è stato aggregato al gruppo allenato da Gattuso il fratello minore Ricardo Bordon. Una particolare coincidenza per i due giovani calciatori cresciuti nel settore giovanile della Lazio.

Anche Ricardo, nato nel 2006, ricopre il ruolo di difensore centrale ed è reduce dal percorso compiuto con la formazione Primavera biancoceleste. Il giovane avrà così la possibilità di allenarsi con la prima squadra e di essere osservato da vicino dallo staff tecnico durante il lavoro estivo.

Il mercato rischia di rallentare

Il problema fisico può avere conseguenze anche sul futuro di Filipe Bordon. Il difensore era infatti in attesa di una nuova sistemazione temporanea, dopo aver trascorso la scorsa stagione lontano da Formello.

Il classe 2005 ha collezionato complessivamente 16 presenze con il Südtirol tra il campionato di Serie B e la Coppa Italia, vivendo la prima vera esperienza fuori dal settore giovanile della Lazio. Un passaggio importante per acquisire maggiore esperienza nel calcio professionistico.

Infortunio Bordon, futuro da valutare con la Lazio

Il contratto di Bordon con la società biancoceleste è valido fino al 2028. Prima dell’infortunio, la soluzione maggiormente probabile sembrava essere quella di un nuovo prestito, utile per garantirgli continuità e ulteriori occasioni di crescita.

La frattura al piede potrebbe però rallentare i contatti con le società interessate e costringere la Lazio a rivedere i tempi dell’operazione. La priorità sarà adesso il completo recupero del giocatore, chiamato a superare questo imprevisto prima di conoscere la propria destinazione per la nuova stagione.