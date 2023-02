Brescia-Lazio Women, pre-partita: parla Catini. L’allenatore biancoceleste ha parlato prima della gara col Brescia

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Catini ha parlato alla vigilia della gara contro il Brescia. Le sue parole:

PAROLE– «Ci aspetta una partita difficile che deve darci delle risposte importanti. Stiamo uscendo con coraggio e forza da un momento delicato, quella contro il Brescia è l’occasione giusta per ripartire. Avere continuità nel girone di ritorno sarà fondamentale perché affronteremo squadre impegnate per la promozione e per la salvezza. Il girone di ritorno sarà simile a quello di andata, non esisteranno partite scontate. Le nuove arrivate ci daranno una grande mano, ma non dimentico il lavoro fatto finora dal gruppo, che ci ha regalato il primo posto»