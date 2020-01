Brescia Lazio, Milinkovic: «Lo Scudetto deve rimanere una cosa a parte»

Al termine della vittoria della Lazio a Brescia, ha preso parola il numero 21 dei biancocelesti ai microfoni di Sky

La Lazio continua vincere e conquista la nona vittoria consecutiva in campionato.

Dopo la grande gioia, Milinkovic è intervenuto a Sky Sport dicendo: «E’ bello vincere all’ultimo anche se a me piacerebbe segnare il prima possibile. Vincere così da’ la carica per le prossime partite. Secondo me il secondo tempo siamo stati lenti ed il Brescia si era messa bene in campo, poi siamo riusciti a colpire. Lo Scudetto deve rimanere un argomento a parte: noi guardiamo partita per partita. Ora pensiamo al Napoli, abbiamo una settimana per preparare al meglio la gara».

Il Sergente in precedenza si era espresso anche a Lazio Style Channel

«Abbiamo cercato il gol fino alla fine, avremmo dovuto trovare la via della rete prima del 91’ per arrivare meglio nella conclusione della sfida»