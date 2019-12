Brescia Lazio: dove vedere la partita in TV e in streaming

Brescia Lazio, ecco dove vedere in TV e in streaming il match valido per la diciottesima giornata di Serie A

Mancano otto giorno al ritorno sui campi per la diciottesima giornata di Serie A. I biancocelesti sono ancora in vacanza e torneranno ad allenarsi a Formello il 30 dicembre per cominciare la preparazione di campionato. Il match da preparare è contro il Brescia. La sfida del Rigamonti si disputerà il 5 gennaio 2020 alle 12:30 e sarà trasmesso su Sky o su Sky Sport per i dispositivi come smartphone e i tablet.