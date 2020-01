Brescia Lazio, Corini dovrà fare a meno anche di Martella

Brescia Lazio, il mister gialloblù Corini dovrà fare a meno di Martella per la sfida di domani al Rigamonti delle ore 12:30

Un’altra assenza in casa Brescia: dopo aver diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Lazio, mister Corini dovrà fare a meno di Martella. Il difensore si aggiunge al gruppo di assenti con Donnarumma, Ndoj e Dessene. Il motivo per cui il numero 26 domani non sarà in campo è un attacco febbrile. L’ex Crotone ha collezionato contro la Lazio due sconfitte, un pareggio e una vittoria.