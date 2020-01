Lazio, biancocelesti arrivati a Brescia: «Atterraggio perfetto!» VIDEO

Brescia Lazio, l’arrivo dei biancocelesti nella cittadina lombarda: adesso è tutto pronto per la sfida del Rigamonti

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 – La squadra è appena arrivata nella cittadina lombarada: da pochi minuti, infatti, i giocatori biancocelesti sono atterrati. Tutto adesso è pronto per la gara di domani: la prima del 2020.

Pronti, partenza, via: i biancocelesti sono in viaggio verso Brescia per la sfida di domani allo stadio Rigamonti in programma alle ore 12:30. Per la Lazio sarà la prova del 9 e la squadra di Inzaghi dovrà fare di tutto per poter confermare la striscia positiva di vittorie e il bel gioco dimostrato finora. E’ tutto pronto per la partenza e sul profilo Twitter della società ed ecco il video dei ragazzi: