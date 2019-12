Brescia, Gastaldello: «Rispetto per la Lazio, se saranno più bravi lo dirà il campo»

Brescia, le parole del capitano Gastaldello in vista del prossimo impegno della squadra di Corini contro la Lazio

Non sarà una gara semplice per il Brescia quella con la Lazio. Altrettanto per i biancocelesti non sarà facile la prima gara del 2020. A dire la sua ci ha pensato il capitano della squadra di Corini, Daniele Gastaldello, al corrieredellosport.it.

«Dobbiamo restare agganciati alla salvezza, anche se la prima partita dell’anno contro la Lazio sarà molto difficile. Magari essendo l’esordio del 2020 non sarà facile anche per loro, dovremo tenere i ritmi alti e sfruttare le occasioni che ci concederanno in ripartenza: potrebbe essere il loro punto debole. Ma le partite vanno giocate e dire prima dove colpire una grande squadra come la Lazio è difficile. Se fanno una partita importante in cui non sbagliano niente diventa difficilissimo. Noi dobbiamo fare il nostro, stare attenti e concentrati, cercando di andare forte e sperando che ci concedano qualcosa. La parola “paura” nel calcio è un errore. Se uno ha paura di scendere in campo allora non ha scelto il mestiere giusto».

«Bisogna avere rispetto per la Lazio che è una grandissima squadra e non l’ha dimostrato solamente in Supercoppa, ma in tutto il girone d’andata vincendo partite all’ultimo minuto. È una squadra che non molla mai. Noi dobbiamo entrare in campo e fare la nostra partita come abbiamo fatto con tante altre squadre al livello della Lazio. Poi se saranno più bravi lo vedremo, speriamo che abbiano esagerato nei festeggiamenti o nelle vacanze natalizie (ride, ndr)».