Brescia, Corini torna sulla Lazio: «Prendiamo atto del risultato!»

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, durante la conferenza stampa della vigilia è tornato a parlare della sconfitta contro la Lazio. Ecco ciò che ha detto:

«Prendiamo atto dei risultati contro Parma e Lazio. Siamo andati vicini a vincere una partita e a pareggiarne un’altra come contro i biancocelesti. Dobbiamo continuare a lavorare. Ho sempre avuto grande fiducia nei miei giocatori, Mangraviti non ha mai deluso. Viviani ha giocato bene contro una super squadra come la Lazio, mi è piaciuto moltissimo. Sarà un’occasione importante anche per lui con la Sampdoria».