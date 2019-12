Brescia, i convocati di Corini per il ritiro a Roma

Brescia, la prossima avversaria della Lazio torna in campo già da oggi per un mini ritiro nella Capitale

Vacanze già finite in casa Brescia. Nella giornata di oggi infatti la squadra e l’allenatore sono partiti alla volta di Roma per iniziare un mini ritiro in vista della ripresa del campionato. Ecco la lista completa.

Portieri: Alfonso, Andreacci, Joronen.

Difensori: Chancellor, Cistana, Gastaldello, Magnani, Mangraviti, Martella, Mateju, Sabelli, Semprini, Pojani.



Centrocampisti: Bisoli, Morosini, Romulo, Spalek, Tonali, Viviani, Ghezzi, Lussignoli.



Attaccanti: Ayè, Balotelli, Matri, Torregrossa.