Brekalo Lazio, ad Wolfsburg: «Nessuna offerta sul tavolo»

Brekalo è un nome caldo in casa Lazio, ma l’ad del Wolfsburg spegne le voci su una trattativa in corso per il croato

Brekalo è uno dei tanti nomi sul taccuino della Lazio, alla ricerca di un esterno offensivo. A fare chiarezza e a smentire certe voci è stato però l’ad del Wolfsburg Jörg Schmadtke,

«Non c’è nessuna offerta sul tavolo. Tare? Io e lui ci conosciamo da tempo, visto che abbiamo in comune un passato a Dusseldorf. Chiacchieriamo spesso quando ci incontriamo, ma l’argomento Brekalo non è mai stato affrontato e non ho avuto sue notizie a riguardo», queste le sue parole rilasciate ai microfoni della stampa tedesca.