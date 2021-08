Brekalo Lazio, i biancocelesti ora puntano sul croato

Brekalo ora sembra essere uno dei nomi caldi per la Lazio: ecco qual è la situazione del croato del Wolfsburg

La Lazio è alla ricerca di uno, o forse due, esterni offensivi per il 4-3-3 sarriano. Tanti i nomi sul taccuino, ma negli ultimi giorni potrebbe prendere corpo una pista importante.

Come riportato da Il Tempo, il nome caldo potrebbe essere quello di Brekalo. Il classe ’98 sarebbe gradito a Sarri e, in caso di addio di Correa o Caicedo, si adatterebbe benissimo al modulo del tecnico. L’ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle richieste del Wolfsburg, disposto a cederlo solo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.