Brambati: «Lotta Champions? Sarri ha ragione e vi dico perchè»

Brambati, l’ex calciatore analizza e commenta la lotta Champions che comprende la Lazio soffermandosi sulle parole di Sarri

Ai microfoni di TMW ha parlato Massimo Brambati, il quale riguardo la lotta Champions che comprende anche la Lazio, rilascia queste dichiarazioni a riguardo

PAROLE – «Sarri non ha tutti i torti, ci sono squadre più attrezzate per la Champions. Che poi la Lazio posa arrivare lì, come la Roma, ci sta. Non è ancora deciso nulla. Non è vero che il Napoli ha già vinto, la storia ha visto rimonte importanti. Il campionato è lungo. Mi stupisco come Allegri dopo l’Udinese abbia detto che il quarto posto è consolidato. Ma di cosa? Ci sarà sempre bagarre lì, fino alla fine o quasi»