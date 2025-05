Braglia non ha dubbi sulla corsa Champions: «La Juve è fuori, se la giocano Lazio e Roma»

Braglia analizza la volata Champions: per l’ex portiere la Juventus è ormai tagliata fuori, mentre a giocarsi l’ultimo posto utile saranno Lazio e Roma

La lotta per l’ultimo posto utile alla qualificazione in Champions League è più accesa che mai: Lazio, Roma e Juventus sono appaiate in classifica, con il Bologna a un passo. Un equilibrio che promette scintille nelle ultime giornate di campionato. A esprimere un pronostico netto è stato Simone Braglia, ex portiere e oggi opinionista, intervenuto a TMW Radio.

PAROLE: «Lazio-Juve? È uno spareggio, ma secondo me alla fine tra i due litiganti il terzo gode. La Roma può fare 7 punti da qui alla fine, la Lazio meno di 6. La Juve la vedo nettamente fuori: non ce la farà, con tutte le difficoltà che ha. La corsa al quarto posto sarà tra Roma e Lazio».