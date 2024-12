Malore Bove, il d.g Ferrari fa chiarezza: «Ecco come sta Edoardo dopo la grande paura di domenica»

Malore Bove, il dirigente del club toscano fa chiarezza riguardo le sue condizioni di salute dopo il grande spavento di domenica

Alla vigilia della partita di Coppa Italia con l’Empoli, ai microfoni di Sportmediaset a fare il punto sulle condizioni di salute dopo la paura di domenica ci pensa il d.g della Fiorentina Ferrari

PAROLE – Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. E’ nelle mani giuste e sta bene. Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore