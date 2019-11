Bosnia Italia, le probabili formazioni: Acerbi dall’inizio, panchina per Immobile

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia: possibilità per Acerbi ed Immobile di partire dal primo minuto

L’Italia si preprara ad affrontare la Bosnia (15 Novembre, ore 20.45) con la qualificazione ad Euro 2020 in tasca. Praticamente solo una formalità per gli uomini di Mancini che potrebbe concedere ai due big della Lazio, Acerbi ed Immobile, la possibilità di partire dal primo minuto. Anche se le ultime indiscrezioni vedono il bomber biancoceleste in panchina a favore di Belotti.

Di seguito, le probabili formazioni:

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Saric, Pjanic, Cimirot; Visca, Hodzic, Gojak.

All.: Robert Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

All.: Roberto Mancini