Nazionale, Acerbi versione barista: «Devo capire cosa fare da grande» – VIDEO

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è il protagonista di un siparietto divertente sul suo profilo Instagram

A Coverciano, non c’è spazio solo per gli allenamenti. La Nazionale italiana si è ritrovata per preparare il prossimo impegno contro la Bosnia e, tra i chiamati all’appello, c’è anche il difensore della Lazio: Francesco Acerbi. Il Leone biancoceleste, si sa, oltre ad essere un professionista sul campo è anche un amante degli scherzi, sempre pronto a prendersi in giro e far sorridere i compagni. Anche nel quartier generale azzurro, non ha perso occasione per mettere su un simpatico siparietto, fingendosi barista. Ovviamente, il tutto è stato fedelmente riproposto sul suo profilo Instagram, con una didascalia che lascia poco all’immaginazione: «Devo capire cosa fare da grande».