Borussia D., Favre e Delaney: «Meunier non giocherà. Immobile ha fatto bene all’andata…»

Le parole di Delaney e Favre in conferenza stampa, alla vigilia del match tra Borussia Dortmund e Lazio

Alla vigilia di Borussia Dortmund–Lazio, quinta gara del Girone F di Champions League, l’allenatore Favre – accompagnato da Delaney – ha risposto alle domande nella canonica conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Meunier sicuramente non giocherà. Per quanto riguarda Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri si è allenato individualmente. Anche Emre Can dobbiamo monitorarlo. Sconfitta contro il Colonia? Non deve succedere. Ma non possiamo cambiare il risultato e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora è sulla partita di domani»

L’intervento del giorcatore: «Ciro Immobile ha fatto molto bene nell’andata. Non c’è stata difesa su tutto il campo. Abbiamo bisogno di più controllo e non dobbiamo andare in svantaggio così presto. Mancanza di tifosi? Con 80.000 spettatori nel proprio stadio è tutto diverso. Per i nostri avversari questo è ovviamente un vantaggio», si legge sul profilo Twitter del club.