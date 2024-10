Borghi: «Lazio? C’è stata una ricostruzione totale e Baroni ha avuto coraggio»

Le parole del noto opinionista, Stefano Borghi, sull’andamento della Lazio

Stefano Borghi racconterà per Sky la partita tra la Lazio e il Como. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sul lavoro di Baroni.

PAROLE– «Baroni è rimasto incastrato in una spettacolare tendenza di etichettare gli allenatori in allenatori ‘da salvezza’, ‘da promozione’… anche io a volte cado nel dare etichette, ma di solito li divido in ‘allenatore bravo’ e allenatore ‘meno bravo’. Baroni è un allenatore molto bravo, lo ha dimostrato praticamente sempre, soprattutto negli ultimi anni. Con il Lecce ha fatto una salvezza con la squadra più giovane del campionato e il monte ingaggi più basso, a Verona ha fatto un miracolo e non è esagerato. Ha ottenuto questi risultati con coraggio, andando in avanti ed è la stessa cosa che ha fatto alla Lazio. Ha preso una squadra nuova e con pochi punti cardinali, diversa da un anno e mezzo fa quando era al culmine del progetto Sarri con Immobile, Felipe Anderson, Luis Alberto, MIlinkovic-Savic, giocatori che non ci sono più e quindi è una Lazio che ha perso i punti della propria mappa. C’è stata una ricostruzione totale e Baroni, invece di avere prudenza, e avere cautela, lui ha avuto coraggio e ha imbastito una squadra offensiva con giocatori interessanti, con quattro attaccanti e il pensiero di potersi sostenere su due mediani chiamati ad andare in avanti. Sono molto contento che questo tipo di idee abbiano successo, poi serve la continuità, perché adesso visto quanto è bella la Lazio ci aspettiamo che possa lottare per l’Europa. Questo presuppone ulteriori difficoltà. La Lazio è una squadra fresca, bella, che gioca bene ed è un piacere vederla »