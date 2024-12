Borghi: «Contraccolpo per la gara contro l’Inter? Credo che la Lazio possa avere la forza per riprendersi»

Le parole del giornalista Stefano Borghi sulla sconfitta della Lazio con l’Inter. Le sue considerazioni

Stefano Borghi, noto giornalista di Sky, durante l’ultima puntata di L’ascia Raddoppia, programma di Cronache di Spogliatoio, si è espresso così sulla Lazio.

PAROLE– «Contraccolpo per la gara contro l’Inter? Credo che la Lazio debba e possa avere la forza e la maturità per riprendersi. La partita con l’Inter è stata unica, si può superare. Ho visto il riflesso della fatica, quando le cose sono andate male è crollata. Il Lecce è una squadra che propone, ma può essere la partita giusta per riprendersi. Mi aspetto più una reazione che un crollo ».