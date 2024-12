Borghi: «Ha vinto meritatamente la Lazio. Credo che ad Antonio Conte non faccia piacere questa sconfitta, la Coppa Italia...»

Le parole del noto giornalista di Sky, Stefano Borghi, sulla vittoria della Lazio contro il Napoli

La Lazio batte 3-1 il Napoli e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Stefano Borghi, noto giornalista di Sky, ha commentato la gara nell’ultima puntata di L’ascia Raddoppia, format di Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue parole.

PAROLE– «C’è stata differenza tra Lazio e Napoli. Ha vinto meritatamente la Lazio che non ha cambiato 11 giocatori, ma quasi. Se vogliamo trovare un messaggio riguardo a rose e obiettivi possiamo dire che le riserve della Lazio sono un po’ meno riserve di quelle del Napoli. Credo che ad Antonio Conte non faccia piacere questa sconfitta, la Coppa Italia è un torneo che con il suo format poteva diventare intrigante e dare ulteriori stimoli senza intaccare il sogno scudetto. Non so se ha fatto queste scelte per pararsi, ma forse voleva sfruttare questa partita per testare le riserve che avevano fatto pochissimi minuti. I giocatori hanno bisogno di sentirsi più dentro, ma se cambi il 100% è un’altra cosa »