Boniek: «Scudetto alla Roma? Presto per dirlo...»

L’ex calciatore della Roma Boniek ha parlato nuovamente dell’arrivo di Dybala in giallorosso

Zibi Boniek, ex calciatore della Roma che in passato è arrivato nella Capitale dalla Juventus, ha parlato a Famiglia Cristiana dell’approdo in giallorosso di Dybala proprio dai bianconeri.

DYBALA – «Una volta era più difficile, ora siamo abituati al fatto che i giocatori circolino. Dybala è un giocatore di grande nome, ha fatto cose importanti. In scadenza di contratto, non vuole rimanere a Torino e passa alla Roma».

SCUDETTO – «Sono le quattro squadre che secondo me sulla carta hanno più possibilità di lottare per la Champions League e per lo scudetto. Alla Roma la campagna acquisti dà entusiasmo, Mourinho ha portato giocatori esperti e questo è l’anno giusto perché i giallorossi entrino tra primi quattro. Qualcuno si è spinto a pronosticare lo scudetto, ma è presto per dirlo».