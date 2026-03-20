Boni: «La Lazio sta facendo ottime cose! Gli ultimi risultati dimostrano che la squadra è con Sarri»

Loris Boni, ex centrocampista della Sampdoria, ha parlato in esclusiva per i colleghi di SampNews24 del momento della Lazio di Maurizio Sarri

Loris Boni ha commentato le ultime vittorie (con Sassuolo e Milan) dei biancocelesti e della compattezza della squadra. L’ex giocatore di Roma e Sampdoria ha parlato in esclusiva per SampNews24 facendo una riflessione sulla lotta per l’Europa e la Lazio di Maurizio Sarri. Le sue parole:

Adesso saliamo in Serie A, soffermandoci a parlare di lota scudetto e piazzamento in Champions League. Pareri?

«Il momento attuale dice Inter, anche in questo momento sembra “stanca”, userei questa parola, ha perso un po’ di brillantezza nel suo gioco, in certi giocatori, però vedo che dietro non c’è quella squadra agguerrita che possa far sentire il proprio fiato sul collo ai nerazzurri. Perciò io dico che la formazione di Chivu sia destinata a vincere lo scudetto e penso che Napoli, Milan, Como, Roma, Juventus si giocheranno i due posti per la Champions League. Questo è evidente».

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Una squadra che probabilmente non si piazzerà in Europa è la Lazio, alle prese con le tensioni tra la proprietà e i tifosi. Tuttavia la formazione di Maurizio Sarri, dopo le due vittorie contro il Sassuolo e soprattutto Milan, sembra essersi rivitalizzata. Cosa può dare in questo finale di campionato?

«Ritengo che la Lazio stia facendo ottime cose, nonostante un momento che poteva anche danneggiarla, tra i tifosi e società un po’ così contestata e, soprattutto, con un organico non direi contenuto, per non dire ridotto. Penso che questi risultati dimostrano che la squadra si è compattata con l’allenatore e ha tirato fuori un grande carattere».

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