Bonanni: «La Roma è la favorita numero uno per la Champions, il trend la vede in vantaggio»

Bonanni analizza la corsa Champions e vede nella Roma la squadra più in forma. Ecco la sua dichiarazione a TMW Radio.

A tre giornate dal termine del campionato, la lotta per un posto in Champions League entra nel vivo e si fa sempre più combattuta. Atalanta, Juventus, Roma, Lazio, Bologna e Fiorentina si contendono gli ultimi posti disponibili, con distacchi minimi e scontri diretti decisivi all’orizzonte. Tra i pareri espressi dagli opinionisti di TMW Radio, spicca quello di Massimo Bonanni, che vede nella Roma la squadra con il potenziale maggiore per spuntarla in questa volata finale.

PAROLE – «Ogni settimana c’è una squadra favorita, la Roma ha fatto una vittoria importantissima a Milano e, se battesse l’Atalanta, diventerebbe la favorita numero uno. Il trend dice questo, che è lei la favorita, ma la Roma era tra le pretendenti da inizio anno. La Roma non è più scarsa della Juve e dell’Atalanta e si giocava il posto, ed eccola là…». Un pensiero chiaro che sottolinea il momento di forma dei giallorossi, sempre più protagonisti nella corsa europea.